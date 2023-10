Serie di tornado in Florida: scia di danni da Tampa Bay al nord dello stato | FOTO

MeteoWeb

Un sistema di tempeste che si è spostato su alcune parti della Florida questa mattina ha lasciato una scia di danni ad auto, case e attività commerciali. La Polizia di Clearwater, sulla costa del Golfo della Florida vicino a Tampa, ha dichiarato in un post sui social media che non sono stati segnalati feriti quando due possibili tornado si sono abbattuti intorno alle 2 di notte. Le foto condivise dall’agenzia mostravano le grondaie di una casa che perforavano il parabrezza di un’auto.

Le tempeste si sono spostate verso nord, nella contea di Citrus, dove i funzionari hanno deciso di chiudere le scuole. “Il lato ovest della contea di Citrus ha subito danni significativi a causa di un tornado non confermato che ha colpito l’area durante la notte”, hanno riferito le autorità. Una parte della US Highway 19, un’importante arteria stradale che attraversa la contea prevalentemente rurale, è stata chiusa a causa dei danni causati dalla tempesta. Le foto pubblicate dall’ufficio dello sceriffo mostravano detriti sulle strade, inondazioni locali e danni alle case mobili.

I danni non si sono limitati alla costa del Golfo della Florida. L’ufficio dello sceriffo della contea di Flagler ha detto che un tornado è stato segnalato questa mattina in una sezione di Palm Coast, che si trova circa 100km a sud di Jacksonville, sulla costa atlantica dello stato. Non sono stati segnalati feriti, “tuttavia, ci sono alcuni danni significativi nella zona“, ha detto l’ufficio dello sceriffo, senza fornire ulteriori dettagli.

Alcune allerte tornado sono rimaste in vigore in parti della Florida centrale e settentrionale nel corso della mattina.