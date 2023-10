Torna la Settimana Nazionale della Protezione Civile: iniziative in diverse città italiane dal 9 al 15 ottobre

MeteoWeb

Si svolgerà dal 9 al 15 ottobre 2023 la quinta edizione della “Settimana Nazionale della Protezione Civile”. In programma eventi e iniziative in diverse città italiane con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini ai temi della protezione civile e alla mitigazione del rischio. L’edizione 2023 dedica particolare attenzione ai giovani con il lancio del fumetto “L’attimo decisivo“, distribuito a tutti gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di primo grado. Il 13 ottobre, in occasione della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali, il fumetto sarà letto e discusso in classe con l’aiuto e la guida degli insegnanti.

L’edizione 2023 della Settimana Nazionale della Protezione Civile si apre, significativamente, a Longarone (Belluno), in occasione dei sessant’anni dal disastro del Vajont con il convegno “Sguardi sul Vajont. Linguaggi e saperi a confronto sessant’anni dopo la catastrofe”, organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile in raccordo con le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto. Durante l’incontro si approfondiranno testimonianze storiche e vissuto collettivo, cercando di offrire prospettive nuove su questa grande emergenza italiana.

Momento istituzionale, l’11 ottobre, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, nel corso di una cerimonia al Palazzo del Quirinale, conferirà al Dipartimento della Protezione Civile la medaglia d’oro al valor civile per la gestione dell’emergenza Covid-19. Un riconoscimento per tutto il Servizio Nazionale della Protezione Civile che ha contribuito con abnegazione e senso dello Stato a superare le fasi più difficili dell’emergenza.

Il 12 ottobre appuntamento a Bergamo, nell’auditorium di Confindustria, dove si svolgerà il convegno dal titolo “Gestione delle emergenze e cultura della prevenzione: partnership pubblico-privato per garantire la business continuity”. Organizzato da Piccola Industria Confindustria – in collaborazione con Confindustria Bergamo – e dal Dipartimento della Protezione Civile, l’evento vedrà il coinvolgimento di esperti, enti locali, istituzioni e imprenditori con l’obiettivo di condividere strategie di protezione civile per migliorare la resilienza di territori, comunità e imprese.

Giornata speciale domenica 15 ottobre con l’open day del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. A partire dalle 9:30, presso la sede di via Vitorchiano 2, sarà possibile visitare le sale dedicate alla previsione e prevenzione dei rischi e alla gestione delle emergenze.

A chiudere la settimana, sabato 14 e domenica 15, appuntamento nelle piazze di tutta Italia con la campagna di comunicazione “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile” con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione.