Sila, anziano disperso da tre giorni nelle foreste di Pettinascura: ricerche a tappeto | FOTO

MeteoWeb

Un pensionato di 72 anni, A.P., residente a Mandatoriccio (Cosenza), risulta disperso dalla giornata del 4 ottobre nelle fitte foreste del Parco Nazionale della Sila in agro del comune di San Giovanni in Fiore nella località Pettinascura. Sul posto i carabinieri di San Giovanni in Fiore, Camigliatello, Longobucco e Bocchigliero oltre ai vigili del fuoco che hanno attivato anche le unità cinofile e un elicottero. Sul posto il Soccorso alpino e speleologico delle Stazioni Sila Camigliatello e Sila Lorica più il SAGF della Guardia di Finanza di Cosenza e la Polizia Provinciale del distaccamento di San Giovanni in Fiore. Alle ricerche partecipano anche amici e famigliari oltre che in nutrito gruppo di quad e appassionati di 4×4 di San Giovanni in Fiore. Le ricerche, concentrate, in particolare, nella zona del monte Pettinascura, a 1.689 metri sul livello del mare e in una vasta area forestale sita tra i comuni di Casali del Manco, San Giovanni in Fiore, Bocchigliero e Longobucco.

Ancora però nessuna traccia del settantaduenne. Le foreste circostanti sono molto estese e scoscese e sovrastano la valle del fiume lese, in pieno Parco Nazionale della Sila, tra le più vaste dell’intero altopiano e della regione. Il lavoro del personale impegnato è serrato e impegnativo e si spera possa dare presto gli sperati frutti.