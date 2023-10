Trovato l’uomo disperso da giorni nella Sila

MeteoWeb

Dopo chilometri e chilometri e dopo due notti nel bosco è stato ritrovato P.A. di 72 anni che si era perso andando a funghi in località Pettinascura, nella Sila. Il ritrovamento è avvenuto nella zona di Lamparo, a non molti chilometri dal centro urbano di San Giovanni in Fiore. L’uomo visibilmente provato si trova nel pronto soccorso dell’ospedale locale. Gli inquirenti stanno cercando di capire cosa è successo. L’uomo pare sia stato soccorso da alcuni cacciatori.