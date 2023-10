Spaceship ha “buone possibilità” di successo nel prossimo volo, parola di Elon Musk

MeteoWeb

Il CEO di SpaceX, Elon Musk, ha affermato di sperare che Starship non esploda durante il suo 2° tentativo di volo spaziale. Musk ha parlato a lungo di Starship, un enorme sistema riutilizzabile di SpaceX che dovrebbe effettuare nuovo volo quasi orbitale nel prossimo futuro, durante l’International Astronautical Congress (IAC) a Baku, in Azerbaigian.

Parlando con il moderatore e chief revenue officer di Voyager Space Clay Mowry, Musk dichiarato che SpaceX non vuole “fissare aspettative troppo alte” dopo il tentativo esplosivo di aprile. Durante quel test, gli stadi di Starship non sono riusciti a separarsi, tra le altre cose. Alla fine SpaceX ha deliberatamente fatto esplodere il veicolo sopra il Golfo del Messico. Musk intende utilizzare Starship per inviare persone sulla Luna e su Marte in linea con il suo obiettivo decennale di raggiungere il Pianeta Rosso con SpaceX, fondata nel 2002.

Starship e il suo booster Super Heavy rappresentano il sistema di lancio più potente mai costruito, avendo quasi il doppio della spinta al decollo dello Space Launch System (SLS) della NASA progettato per il programma Artemis. SLS è il lanciatore più potente attualmente operativo, finché Starship non sarà pronto. Tuttavia, una grande scadenza contrattuale è alle porte: Starship ha il compito, assegnato dalla NASA, di fare atterrare l’equipaggio di Artemis III sulla Luna nel 2025 o 2026, nel primo tentativo umano dall’Apollo 17 nel 1972.

I ritardi nella preparazione di Starship negli ultimi mesi hanno portato i funzionari della NASA a dire più volte che stanno tenendo d’occhio i progressi di SpaceX. All’inizio di agosto Jim Free, amministratore associato dell’agenzia della direzione delle missioni per lo sviluppo dei sistemi di esplorazione, ha affermato che SpaceX ha ancora tempo per soddisfare le linee guida Artemis III della NASA. I caso contrario, ha detto, l’agenzia è pronta a effettuare una missione senza atterraggio per Artemis III e a spostare l’atterraggio sulla Luna con Artemis IV. Non sappiamo quando Starship volerà di nuovo. Musk ha detto all’inizio di maggio che il sistema sarebbe stato pronto per un nuovo volo in “6-8 settimane”.

Il 2° volo includerà le modifiche chiave recentemente implementate da SpaceX su Starship. Ad esempio, l’azienda intende avvalersi dell’hot staging, cioè Starship accenderà i motori del secondo stadio prima che i 2 stadi del veicolo si siano completamente separati. Sebbene l’Unione Sovietica abbia già utilizzato l’hot staging, Musk ha affermato che è la prima volta che SpaceX lo tenta. “Direi che è la parte più rischiosa del volo,” ha evidenziato. “Se i motori si accendono e non esplode durante la separazione, allora penso che abbiamo buone possibilità di raggiungere l’orbita“.

Supponendo che tutto avvenga secondo i piani, Starship dovrebbe eseguire meno di un’orbita completa intorno alla Terra e dovrebbe poi ammarare nel Pacifico al largo delle coste delle Hawaii.

L’attuale versione di Starship, ha detto Musk, produce circa il doppio della spinta del potente razzo Saturn V della NASA che portò gli astronauti del programma Apollo sulla Luna negli anni ’60 e ’70. “Con gli aggiornamenti che abbiamo in cantiere, avrà una spinta 3 volte superiore,” ha evidenziato. In termini concreti, Starship ora produce 16 milioni di libbre di spinta al decollo e SpaceX punta a 20 milioni di libbre nel breve termine, dopo futuri aggiornamenti del motore.

Le “dimensioni assurde” dello stack Starship e Super Heavy alto 120 metri supportano la destinazione finale prevista da Musk: il Pianeta Rosso. L’obiettivo è “costruire qualcosa che sia in grado di creare una base permanente sulla Luna e una città su Marte. Ecco perché è così grande“. Musk punta a un touchdown marziano senza equipaggio “entro i prossimi 4 anni“, anche se ha avvertito che l’obiettivo è solo “in un certo senso fattibile“. Inoltre, il sistema di propulsione di Starship “dovrebbe, in generale, essere in grado di atterrare ovunque su una superficie solida in qualsiasi parte del Sistema Solare,” ha detto Musk.