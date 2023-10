Spazio, Roscosmos invita Brasile, Turchia e Sud Africa a partecipare alla stazione orbitale russa

MeteoWeb

Yuri Borisov, CEO di Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, ha dichiarato al congresso IAC-2023 a Baku che Roscosmos ha invitato Brasile, Turchia e Sud Africa a partecipare al progetto della stazione orbitale russa. “Gli incontri e i contatti bilaterali nell’ambito di questo forum hanno dimostrato che l’interesse per la cosmonautica russa e le conquiste russe è molto elevato. Abbiamo riferito ai nostri colleghi dei nostri piani per lo sviluppo della stazione orbitale russa e la continuazione del nostro programma con equipaggio. Sono stati invitati a partecipare. I colleghi provenienti da Turchia, Brasile e Sud Africa hanno mostrato un genuino interesse. Fondamentalmente abbiamo buoni contatti con i Paesi BRICS”, ha osservato Borisov.

Yuri Borisov ha anche riferito che la commissione interdipartimentale per determinare le ragioni del funzionamento anomalo della sonda automatica Luna-25, che si è schiantata sul nostro satellite naturale lo scorso agosto, ha terminato i suoi lavori e che è in preparazione un rapporto al governo della Federazione Russa. Secondo lui, Roscosmos sta valutando la possibilità di effettuare in anticipo i voli delle successive sonde automatiche. “Nessuno incrocerà le braccia e noi siamo determinati a continuare il programma lunare. Inoltre, stiamo valutando la possibilità di spostare a sinistra le missioni Luna-26 e Luna-27 per ottenere i risultati di cui abbiamo bisogno il più rapidamente possibile”, ha affermato Borisov.