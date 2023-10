Il “taxi” spaziale ritarda ancora, il primo volo di Starliner con astronauti posticipato ad aprile 2024

MeteoWeb

Dovremo aspettare ancora un po’ per vedere la capsula Starliner di Boeing trasportare astronauti per la prima volta. Il debutto con equipaggio del “taxi spaziale” è stato rinviato di un ulteriore mese, a non prima della metà di aprile 2024: lo ha reso noto la NASA. Non è stata fornita alcuna motivazione per il cambiamento. Anche la data prevista per il primo volo operativo è stata posticipata, dall’estate 2024 all’inizio del 2025.

Crew Flight Test (CFT), il debutto si Starliner

NASA e Boeing avevano precedentemente affermato che stavano pensando all’inizio di marzo 2024 per la missione di debutto con equipaggio di Starliner, nota come Crew Flight Test (CFT). Si trattava solo di una data relativa alla preparazione del veicolo spaziale, tuttavia, non di un obiettivo di lancio ufficiale.

CFT porterà gli astronauti della NASA Butch Wilmore e Suni Williams alla Stazione Spaziale Internazionale. La missione ha dovuto affrontare una serie di ritardi dovuti a vari problemi tecnici, ritardandone ripetutamente il decollo. Ad esempio, il volo CFT era stato programmato lo scorso luglio, ma il piano è stato cambiato dopo che i team hanno scoperto problemi con il cablaggio di Starliner e il suo sistema di paracadute.

La NASA ha scelto Boeing e SpaceX nel settembre 2014 per fornire voli di trasporto di astronauti da e per la ISS, affidando a ciascuna azienda contratti multimiliardari. Il 7° volo operativo di SpaceX verso la ISS è stato lanciato il 25 agosto, mentre Starliner è stata lanciata solo 2 volte, nessuna delle quali con persone a bordo.

Starliner ha avuto diversi problemi durante la sua prima missione, chiamata Orbital Flight Test (OFT), poco dopo il lancio nel dicembre 2019 e non è arrivata alla ISS come previsto. La missione successiva, OFT-2 di maggio 2022, ha raggiunto la ISS ed è tornata sulla Terra.

I futuri lanci verso la ISS

La NASA nell’ultimo aggiornamento ha anche confermato la data prevista per il lancio della missione Crew-8 di SpaceX a metà febbraio 2024. I 4 membri dell’equipaggio sono gli astronauti della NASA Matthew Dominick (comandante), Michael Barratt (pilota) e Jeanette Epps (specialista di missione) e il cosmonauta e specialista di missione Alexander Grebenkin.

La missione Crew-9 di SpaceX verrà quindi lanciata nell’agosto 2024, poco prima del ritorno di Crew-8 sulla Terra. Una 10ª “missione di rotazione dell’equipaggio” è prevista per l’inizio del 2025, hanno spiegato i funzionari della NASA. Potrebbe essere la missione Crew-10 di SpaceX o Starliner-1, il primo volo operativo con equipaggio di Boeing verso la ISS.

Boeing e NASA avevano preso di mira l’estate del 2024 per Starliner-1: quella data target è stata ora posticipata, per avere il tempo di rivedere i risultati del CFT, inclusa “l’approvazione dei prodotti di certificazione finale e il completamento delle revisioni di preparazione e certificazione prima della missione,” ha evidenziato la NASA.