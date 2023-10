La tempesta Babet flagella il Nord Europa: gravi inondazioni in Germania, blackout ed evacuazioni in Danimarca | FOTO

MeteoWeb

Come da previsioni, la tempesta Babet sta devastando il Nord Europa con piogge torrenziali e venti da uragano. Purtroppo si registrano anche due vittime in Scozia: una donna di 57 anni è stata trovata in un fiume nella regione costiera di Angus, tra Edimburgo e Aberdeen, e un uomo di 56 anni è rimasto ucciso a causa di un albero caduto sulla sua auto. Piogge intense e forti venti stanno colpendo una vasta area del Paese da mercoledì 18 ottobre e l’allerta rossa rimane in vigore fino a domani, sabato 21 ottobre, nel nord-est della Scozia, dove sono ancora previste “precipitazioni eccezionali“. Alcune comunità potrebbero essere isolate per diversi giorni a causa delle forti inondazioni causate dalla tempesta, mentre il British Geological Survey, un’agenzia governativa, ha avvertito del rischio di frane.

Oggi molte scuole sono state chiuse nella regione, le strade e alcuni collegamenti ferroviari sono stati interrotti e più di 20.000 case hanno subito interruzioni di corrente, la maggior parte delle quali è stata ora ripristinata.

Il Met Office ha emesso un’allerta arancione e gialla per diverse regioni del nord e del centro dell’Inghilterra e per il Galles settentrionale fino a domani. “Questo non è il solito tempo autunnale. Si tratta di un evento eccezionale e ci aspettiamo di continuare a vedere impatti significativi, con possibili ulteriori inondazioni e danni alle proprietà“, ha dichiarato Andy Page del Met Office.

Germania: forti inondazioni sulla costa del Mar Baltico

La tempesta Babet non ha risparmiato neanche la Germania. Sulla costa del Mar Baltico si stanno verificando forti inondazioni: molte strade e porti dello Schleswig-Holstein e del Meclemburgo-Pomerania Anteriore sono sott’acqua. A Flensburg potrebbe trattarsi della tempesta più forte degli ultimi 100 anni. L’Agenzia federale marittima e idrografica (BSH) ha annunciato che il livello dell’acqua lungo tutta la costa baltica salirà di 1,50 metri o più al di sopra del livello medio dell’acqua. Nel fiordo di Flensburg si raggiungono addirittura livelli dell’acqua fino a 1,90 metri sopra la norma. “L’ultima volta che si è verificata un’inondazione del genere è stato nel 1904“, spiega Ines Perlet-Markus della BSH.

Il Ministero degli Interni dello Schleswig-Holstein ha emesso un avvertimento ufficiale ai cittadini di chiudere le aree a rischio come i garage, evitare cantine, spiagge e scogliere.

Molte strade di Flensburg sono sott’acqua e l’elettricità è stata interrotta nelle strade di Norderhofenden e Schiffbrücke. Diverse strade sono state allagate anche a Kiel, Lubecca e Schleswig. Le strade vicino all’acqua sono state chiuse in tutte le aree colpite. Oggetti e alberi caduti hanno parzialmente bloccato le strade a Lubecca e nel distretto di Ostholstein. A Kiel, la Polizia ha dovuto effettuare numerose operazioni. Particolarmente colpite Schilksee e Tiessenkai a Holtenau. Vicino a Fehmarn, dieci persone e un cane sono stati salvati questa mattina da diverse case galleggianti tramite soccorso in mare.

La linea ferroviaria tra Neumünster e Brokstedt è stata chiusa questa mattina dopo la caduta di un albero sui binari. Attualmente si registrano numerosi ritardi nel trasporto ferroviario regionale nello Schleswig-Holstein a causa della tempesta.

La tempesta Baben nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore

Wismar è la più colpita dalla tempesta Babet nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore. Come annunciato dalla compagnia di navigazione Scandlines, le operazioni di traghetto sulle rotte Puttgarden-Rødby e Rostock-Gedser sono state temporaneamente interrotte a causa dei fortissimi venti orientali.

A ovest e a est di Rügen, isola del Mar Baltico, fino a mezzanotte si prevede un livello dell’acqua fino a 1,45 metri sopra la norma. Nella Baia di Greifswald, si possono raggiungere valori fino a 1,50 metri e nella Laguna di Stettino fino a 1,0 metri.

Allerta per raffiche da uragano e forti piogge

Il Servizio meteorologico tedesco (DWD) ha emesso un avviso ufficiale di maltempo, valido fino alla sera di sabato 21 ottobre, con raffiche simili a uragani su parti della costa del Mar Baltico, Helgoland, Isole Frisone orientali e Rügen. “Raffiche di burrasca sono possibili sulla costa del Mar Baltico e sulle isole fino alle 2 di notte circa“, ha detto Anne Wiese, meteorologa del DWD. Secondo il DWD, oltre alle raffiche di tempesta, oggi nello Schleswig-Holstein, ad Amburgo e nella Bassa Sassonia sono previste forti piogge.

Cancellazioni dei traghetti a causa della bassa marea

Sulla costa del Mare del Nord della Bassa Sassonia, invece, la situazione è completamente opposta: i residenti devono fare i conti con rinvii e cancellazioni dei traghetti da e per le Isole Frisone Orientali. Si prevede, infatti, un livello dell’acqua notevolmente più basso a causa del vento da est. A Cuxhaven, ad esempio, il livello dell’acqua sarebbe oggi più di 1,50 metri al di sotto della media abituale della bassa marea, come ha annunciato il BSH. Secondo le informazioni, il livello dell’acqua sulla costa tedesca del Mare del Nord è sceso al di sotto del valore di 1,50 metri al di sotto della bassa marea media solo tre volte negli ultimi 25 anni: due volte nel marzo 2018 e una nel novembre 2022.

Il traffico dei traghetti verso le isole Juist, Baltrum e Spiekeroog è stato completamente interrotto. I traghetti da e per Wangerooge non partiranno fino a sabato 21. Anche le compagnie di traghetti lungo la costa segnalano modifiche delle partenze o cancellazioni per le isole di Borkum, Norderney e Langeoog. A causa della bassa marea, anche molti operatori di chiatte ad Amburgo hanno dovuto sospendere l’attività.

La tempesta Babet verso la Scandinavia

La tempesta Babet si sta ora dirigendo verso la Danimarca e la Svezia, dove i meteorologi prevedono forti inondazioni. “Il vento ha già iniziato ad aumentare e si prevede che raggiunga il picco, soprattutto durante la notte“, ha dichiarato all’AFP Ida Dahlström, meteorologa dell’Istituto Meteorologico e Idrologico Svedese (SMHI). Lo SMHI e l’agenzia meteorologica danese DMI hanno entrambi emesso avvisi di forti piogge, inondazioni, venti forti e raffiche di vento.

La tempesta Babet ha provocato blackout ed evacuazioni sulle coste del sud e dell’est della Danimarca: circa 200 famiglie danesi sono rimaste senza energia elettrica. La Polizia ha chiesto ai cittadini di lasciare immediatamente la zona intorno a Sandersvig Strand. Anche sull’isola di Møn, nel sud-est della Danimarca, ai residenti di una zona estiva è stato chiesto di lasciare le loro case. 77 voli da e per l’aeroporto di Copenaghen sono stati cancellati. Diversi operatori di traghetti hanno sospeso i loro servizi tra la Danimarca e la Germania per precauzione e non effettueranno le consuete rotte tra la Svezia e la Germania e tra la Svezia e la Polonia.