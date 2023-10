A Tenerife incendio “senza precedenti”, ancora attivo dopo 2 mesi

MeteoWeb

Un incendio nella parte settentrionale dell’isola di Tenerife (Canarie) è attivo da ormai quasi 2 mesi, ed è tornato a intensificarsi: le autorità locali sono state costrette ad attivare un protocollo di risposta che consente di chiedere l’intervento di risorse regionali e statali. A complicare la situazione, un’ondata di caldo che sta assediando l’arcipelago. L’assessore alle Politiche territoriali delle Canarie, Manuel Miranda, ha dichiarato che la situazione è al momento “complessa e mai vista prima” in questa zona, in quanto le fiamme possono rimanere attive “nel sottosuolo” anche dopo esser state controllate in superficie, e quindi “ricomparire” in altri punti. Nei giorni scorsi è stato necessario evacuare temporaneamente migliaia di residenti.