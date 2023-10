Terremoto Campi Flegrei, Pichetto: “dobbiamo essere pronti”

MeteoWeb

Quella dei Campi Flegrei “è un’area che è costantemente sotto controllo ed è sotto controllo perché molto instabile, è il problema di tutta l’area vesuviana“, “contro gli eventuali terremoti, contro gli sciami sismici dobbiamo essere pronti qualora dovessero verificarsi situazioni più gravi. Il piano di evacuazione c’è e c’è da anni anche perché questo non un problema che nasce oggi“: è quanto ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, a margine del festival delle Regioni, in riferimento alla sequenza sismica in atto da giorni.