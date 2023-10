Terremoto Campi Flegrei, il sindaco di Pozzuoli: “tanta paura e scuole chiuse, bisogna convivere con il bradisismo”

MeteoWeb

Paura ma nessun danno nella notte nei Campi Flegrei. Alle 04:15 l’INGV ha registrata un’altra scossa, magnitudo 2.2 dopo quella della tarda serata di ieri, magnitudo 4.0. In tanti sono scesi per strada ma non sono stati segnalati danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita distintamente dai residenti a Pozzuoli, nei quartieri napoletani di Bagnoli, Agnano, Fuorigrotta, e Pianura, fino ad arrivare a Licola e Quarto, in provincia di Napoli.

“Ho sospeso momentaneamente le attività didattiche e questa mattina ho fatto ulteriori verifiche negli edifici scolastici, e non ci dovrebbero essere problemi. Abbiamo trascorso la notte a monitorare il territorio: c’è solo un grande spavento, tanta paura, tra i cittadini. Abbiamo dato riscontro ad alcune segnalazioni che ci sono giunte, ma nessun danno,” ha dichiarato all’Adnkronos Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli. “Certo c’è preoccupazione, c’è ansia però comunque dobbiamo prendere coscienza che questo è un fenomeno che non ci abbandonerà mai, quindi bisogna convivere con il fenomeno del bradisismo e mettere in atto quelle attività di mitigazione del rischio, come stiamo già facendo. Bisogna tranquillizzare i cittadini e dare le giuste comunicazioni“.

In seguito alla forte scossa di terremoto registrata nella tarda serata di ieri, ANAS ha attivato subito i protocolli e le procedure previste per le verifiche delle strutture stradali e autostradali in gestione. In particolare, i tecnici ANAS, specializzati nelle ispezioni di ponti e viadotti hanno svolto specifici controlli sulle opere delle strade statali 7 Quater “Domitiana”, 686 “di Quarto”, “268 del Vesuvio” e le statali 162 NC “Asse Mediano” e 162 Dir “del Centro Direzionale”. Le attività si sono concluse nelle prime ore della notte scorsa e non hanno evidenziato anomalie o danni strutturali al piano viabile e alle opere stradali. La circolazione è regolare sulle arterie interessate dai controlli.

Sta riprendendo gradualmente la circolazione ferroviaria, sospesa in via precauzionale nel nodo di Napoli dalle 22;32 di ieri, a seguito dell’evento sismico. Il provvedimento si è reso necessario per consentire ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) i controlli previsti dalle normative di sicurezza sullo stato della linea dopo la scossa tellurica. Interessate le linee Roma-Napoli via Formia e via Cassino in prossimità di Napoli, linea 2 della metropolitana. Sulla linea Roma-Napoli Av e Napoli-Salerno (MdV) rallentamenti a 30 km/h precauzionali nell’area prossima all’epicentro.