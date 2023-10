MeteoWeb

Una scossa di terremoto è avvenuta alle ore 17:29 di oggi, sabato 28 ottobre, al confine tra Veneto ed Emilia Romagna. Si tratta di un terremoto magnitudo 4.2 con epicentro nei pressi di Ceneselli, in provincia di Rovigo, e profondità di 10km. La scossa è stata avvertita in molte città di Veneto ed Emilia Romagna, come Verona, Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Parma. Lo scorso 25 ottobre, un altro terremoto, sempre magnitudo 4.2, aveva colpito la stessa zona.

Seguiranno aggiornamenti.