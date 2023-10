Forte terremoto avvertito a Reggio Calabria, epicentro a Cardeto | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Paura a Reggio Calabria per un terremoto avvertito dalla popolazione alle 07:11. Secondo i dati ufficiali INGV si è trattato di un evento magnitudo ML 3.1, avvenuto sulle colline della città, a 4 km Nord/Ovest da Cardeto ad una profondità di 14 km. Il sisma è stato localizzato a 7 km da Sant’Alessio in Aspromonte, Laganadi e

Santo Stefano in Aspromonte, 8 km da Calanna e 9 km da

Reggio Calabria. Non si segnalano al momento danni a persone o cose.

La Calabria è stata scossa stamattina, alle 06:30, da un altro terremoto, con epicentro nel Catanzarese.