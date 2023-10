Terremoto Reggio Calabria: sciame sismico in corso a Cardeto | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Paura questa mattina a Reggio Calabria, a causa della scossa di terremoto magnitudo 3.1 che è stata nettamente avvertita dalla popolazione nei pressi dell’epicentro, localizzato a pochi km da Cardeto, sulle colline della città. L’evento ha dato il via a uno sciame sismico, ancora in corso: dalle 07:11 alle 13 l’INGV ha registrato 13 scosse (magnitudo minima 0.7, massima 3.1), tutte con epicentro tra 3 e 5 km Nord/Ovest dalla località reggina, con ipocentro a profondità tra 11 e 15 km. Non si segnalano al momento danni a persone o cose.