Uragano Otis: il drammatico bilancio in Messico sale a 48 morti e 6 dispersi

MeteoWeb

Continua ad aggravarsi il bilancio dell’uragano Otis, che ha devastato la costa del Pacifico in Messico, e in particolare la località di Acapulco: nell’ultimo aggiornamento, le autorità hanno riportato 48 morti e 6 dispersi. Il rapporto precedente riportava 43 morti, la maggior parte dei quali per annegamento, ma da allora è stata segnalata la morte di altre 5 persone a Coyuca de Benitez, una città vicina ad Acapulco, nel Sud/Ovest del Messico. Sono le prime informazioni provenienti dai centri vicini ad Acapulco, devastata dall’uragano e dove si sono registrati finora la maggior parte dei morti e dei danni materiali.

La conta delle vittime è lenta, perché il passaggio dell’uragano ha provocato una diffusa interruzione delle comunicazioni. Il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador ha sorvolato ieri la zona del disastro e ha parlato con i responsabili delle operazioni di soccorso.