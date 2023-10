Uragano Otis, il Governo del Messico fa marcia indietro sulle vittime: i dati aggiornati

MeteoWeb

Il Governo messicano fa marcia indietro sul numero di vittime causato dell’uragano Otis nello stato di Guerrero. Dopo che il Ministero della sicurezza e protezione cittadina domenica 29 ottobre aveva pubblicato una lista di 48 vittime, la governatrice Evelyn Salgado ha aggiornato oggi la cifra, confermando la morte di 45 persone, precisando inoltre che continuano le ricerche di 47 dispersi. “Ci sono problemi di comunicazione, stiamo attualizzando la lista“, ha dichiarato oggi da parte sua il Presidente Andres Manuel Lopez Obrador, riferendosi al numero di morti di Acapulco. “La gente deve avere fiducia, non nasconderemo niente, noi non siamo come i corrotti che c’erano prima“, ha aggiunto. Secondo i dati del governo, tra le vittime dell’uragano figurano anche tre stranieri, di nazionalità statunitense, canadese e britannica.