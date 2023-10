Potenti raffiche di vento, danni e blackout: l’ex uragano Norma avanza sul Messico, Tammy lascia Barbuda

MeteoWeb

L’ex uragano Norma si è leggermente rafforzato e ha scaricato forti piogge dopo essere stato declassato a tempesta tropicale domenica mentre si spostava nel Messico continentale, mentre l’uragano Tammy ha lasciato l’isola caraibica di Barbuda provocando lievi danni. Precedentemente uragano di 4ª categoria, Norma è approdato sabato come uragano di 1ª categoria vicino alla località di Los Cabos, nel Pacifico, all’estremità meridionale della penisola messicana della Bassa California. Decine di migliaia di persone sono rimaste senza elettricità. Le raffiche di Norma hanno continuato a causare danni mentre la tempesta si spostava a Nord/Est, attraversando il Golfo della California verso lo stato di Sinaloa, nel Messico continentale, dove lunedì è stata decisa la chiusura delle scuole. Il National Hurricane Center statunitense ha dichiarato domenica sera che Norma si trovava a circa 195 km a Ovest di Culiacan e a circa 105 km a Sud-Sud/Ovest di Los Mochis. La tempesta ha riacquistato un po’ di forza mentre si spostava verso Nord/Est attraverso il Golfo della California con venti massimi sostenuti a 100 km/h. Nelle prossime ore in alcune zone potrebbero cadere fino a 45 cm di pioggia, hanno avvertito i meteorologi.

Nei Caraibi, Antigua e Barbuda hanno affrontato gli effetti dell’uragano Tammy, senza riportare feriti. Uno spostamento improvviso ha risparmiato Antigua da un impatto diretto, ma ha portato l’isola gemella sulla linea di tiro durante le ore notturne di sabato. “Per quanto ne so, non ci sono stati danni significativi. Almeno ha piovuto. Potrebbe non essere molta, ma la pioggia è davvero necessaria,” ha affermato il primo ministro Gaston Browne ad Associated Press. L’uragano si è abbattuto su Barbuda intorno alle 21:15 ora locale sabato con piogge abbondanti e vento fino a 150 km/h. La tempesta ha abbattuto alcune linee elettriche, innescato un blackout su tutta l’isola e causato lievi danni ad alcune case. Non sono stati tuttavia segnalati danni strutturali rilevanti.

Nel frattempo, la tempesta tropicale Otis si è formata sul Pacifico, lontano dalla costa del Messico, ha affermato il National Hurricane Center. La tempesta si è formata a circa 800 km a Sud-Sud/Est da Acapulco. Si muove a 7 km/h verso Nord-Nord/Ovest, con venti massimi sostenuti a 65 km/h. L’NHC ha stimato che Otis rimarrà una tempesta tropicale mentre si avvicina al Messico, prima di indebolirsi in depressione tropicale entro venerdì. Nonostante ciò, “forti piogge potrebbero avere un impatto sulle aree costiere del Messico meridionale da Oaxaca a Guerrero entro questa settimana“.