Vento forte in Abruzzo: raffiche record sul Monte Velino, 178,6 km/h al Rifugio Capanna Di Sevice

Potenti raffiche di vento sull’Appennino abruzzese sono state registrate ieri dalla rete di monitoraggio dell’associazione meteo Caput Frigoris. Al Rifugio Capanna Di Sevice, sul Monte Velino, a quota 2119 metri, sono stati toccati 178,6 km/h. Sul versante teramano del Gran Sasso, al Rifugio Franchetti, sono stati toccati 138 km/h, a Prati di Tivo 119 km/h. A Campo Imperatore rilevate raffiche a 117,5 km/h, ️al Rifugio Fioretti rilevata punta di 117,5 km/h.

