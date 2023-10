Virgin Galactic lancerà oggi un nuovo volo suborbitale, ecco cosa accadrà

MeteoWeb

Virgin Galactic sta tenendo il passo con la cadenza mensile dei voli della compagnia e punta al lancio della 4ª missione suborbitale, Galactic 04, oggi 6 ottobre. È previsto il lancio di 3 turisti spaziali su una traiettoria suborbitale a bordo del velivolo SpaceShipTwo (VSS Unity). Il decollo dell’aereo da trasporto di Unity, l’aereo madre VMS Eve, dovrebbe avvenire intorno alle 16-16:30 ora italiana.

L’aereo madre decollerà come sempre dallo Spaceport America di Virgin Galactic nel New Messico e trasporterà Unity e il suo equipaggio in quota per poi rilasciare il velivolo che si lancerà poi a sua volta verso lo Spazio suborbitale. Unity segue una traiettoria suborbitale che consente ai suoi passeggeri diversi minuti di assenza di peso prima di tornare sulla pista di atterraggio allo Spaceport America. Sebbene non raggiunga l’orbita, Unity arriva abbastanza in alto da consentire ai passeggeri di vedere la curvatura della Terra sullo sfondo scuro dello Spazio.

Eve trasporterà Unity ad un’altitudine di circa 15mila metri. Una volta in quota, Unity verrà rilasciato e accenderà il suo motore seguendo il resto del percorso fino al confine dello Spazio.

Inizialmente, Virgin aveva fissato il decollo di “Galactic 04” il 5 ottobre. Tuttavia, il 1° ottobre, la società ha reso noto che il lancio era stato spostato al giorno successivo per dare al proprio “team un giorno in più per completare la preparazione e i controlli del veicolo“.

Sei persone voleranno nello Spazio con Galactic 04: il comandante della missione Kelly Latimer e il pilota CJ Sturckow saranno al timone di VSS Unity. Nella cabina, 3 passeggeri privati ​​viaggeranno insieme al capo istruttore astronauta di Virgin Galactic, Beth Moses. Gli astronauti privati ​​che si imbarcheranno su VSS Unity per Galactic 04 sono alcuni degli “astronauti fondatori” della compagnia, che hanno prenotato i loro posti più di 15 anni fa. Designati astronauti Virgin Galactic 017, 018 e 019, l’equipaggio proviene da Stati Uniti, Regno Unito ed Emirati Arabi Uniti. Si tratta di Ron Rosano, insegnante di astronomia che gestisce numerosi siti web dedicati alle sue iniziative spaziali e al monitoraggio dei voli spaziali con equipaggio, in generale; Trevor Beattie, dirigente pubblicitario britannico di lunga data che si è fatto un nome nel settore dei media; Namira Salim, che ha fondato l’organizzazione no-profit Space Trust. È pakistana, vive a Dubai ed è riconosciuta come la prima astronauta del Pakistan.

Ricordiamo che SpaceShipTwo viene portato in alto dall’aereo madre, VMS EVE: al comando il friulano Nicola Pecile, che ha volato su 170 velivoli diversi, affiancato da Jameel Janjua.