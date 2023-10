Anticiclone e zero piogge: tratti in secca per il Serio nella Bergamasca

MeteoWeb

Sul Mediterraneo, così come su tutta l’Europa centro-occidentale, si è stabilito saldamente un forte anticiclone di matrice nordafricana che, oltre a produrre temperature ben oltre la media del periodo, sta garantendo totale stabilità, senza pioggia. La carenza di piogge di questi giorni sta avendo ripercussioni sui fiumi nella Bergamasca. In particolare, nel settore meridionale della provincia lombarda, il Serio, corso d’acqua a carattere torrentizio, in alcuni tratti è completamente in secca. Questa situazione si deve proprio alle precipitazioni pressoché assenti degli ultimi giorni, mescolate con temperature decisamente alte per il periodo (domenica 1 ottobre si sono toccati i +30°C). A fine settembre, complici le piogge, la portata del Serio era arrivata a 336 metri cubi al secondo, mentre nelle ultime tre settimane la media è scesa a 23 metri, ulteriormente diminuita tra gli 8 e i 12 negli ultimi giorni.

Nessun problema, invece, per gli altri fiumi bergamaschi: l’Adda, il Brembo e l’Oglio non stanno risentendo, per il momento, in maniera così pesante della siccità.

