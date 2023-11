Il 15 novembre 1988 il primo volo dello shuttle sovietico Buran

MeteoWeb

In occasione del 35° anniversario del volo della navicella spaziale Buran, Roscosmos ha pubblicato documenti declassificati. Tra questi ci sono il primo programma di volo e informazioni sul sistema spaziale di trasporto riutilizzabile MTKS-O.

Il 15 novembre 1988, il Buran, un veicolo spaziale sovietico senza equipaggio, fu lanciato con successo dalla rampa di lancio di Baikonur, in Kazakistan. Il lancio fu un successo totale e il Buran volò in orbita per 206 minuti prima di atterrare in sicurezza sulla pista di atterraggio di Baikonur.

Il Buran era un veicolo spaziale spaziale riutilizzabile simile all’americano Space Shuttle. Era stato sviluppato in segreto dal programma spaziale sovietico e il suo lancio fu un’importante dimostrazione della tecnologia sovietica. Era inoltre un veicolo spaziale molto sofisticato. Aveva un’apertura alare di 100 metri ed era in grado di trasportare un carico di oltre 30 tonnellate. Era anche in grado di atterrare in modo autonomo, senza bisogno di assistenza da terra.

Il lancio del Buran fu un’importante pietra miliare nello sviluppo dei veicoli spaziali riutilizzabili. Ha dimostrato che era possibile costruire veicoli spaziali che potevano essere lanciati e riportati a terra in sicurezza. Tuttavia, il programma Buran fu cancellato nel 1993, dopo la caduta dell’Unione Sovietica.