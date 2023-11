56 anni del Tsiolkovsky State Museum of the History of Cosmonautics: tra i cimeli unici, un oggetto personale del capo progettista russo Sergei Pavlovich | FOTO

MeteoWeb

56 anni del Tsiolkovsky State Museum of the History of Cosmonautics, il primo museo al mondo dedicato alla storia dell’esplorazione spaziale. Il museo, che si trova a Kaluga, nella Russia europea centrale, ha attraversato diverse fasi del suo sviluppo e non è sempre stato lo stesso di adesso, rende noto Roscosmos, l’agenzia spaziale russa. È stato originariamente creato come sala regali per gli astronauti. Dal 1968, doni unici hanno formato esposizioni, a cui sono stati aggiunti documenti storici e cimeli degli astronauti. La collezione del museo TSPK contiene un oggetto prezioso e raro: un oggetto personale del capo progettista Sergei Pavlovich Korolev, il principale artefice del programma spaziale sovietico. La storia dietro questa oggetto ha un significato sia storico che personale.

Il 9 maggio 1957 – spiega Roscosmos – Sergei Pavlovich in una lettera alla moglie Nina Ivanovna scriveva: “compra giacche leggere (2 pezzi) in un negozio di articoli sportivi, taglia 52, altezza III, come il mio pigiama a righe blu (basta comprare una semplice giacca, non elegante con cerniere, arricciature in vita, ecc.)”. Il giorno successivo ricevette una risposta da Nina Ivanovna: “…ti ho comprato le giacche con grande difficoltà: ho viaggiato per tutta Mosca e non sono riuscita a trovare la tua taglia, e, ormai disperata, ho vagato per tutti i negozi di Podlipki. Per mia fortuna ce n’erano due, ma una era di altezza III, l’altra V, e ho deciso di prenderli entrambe, perché… non vedo molta differenza nelle dimensioni”.

Una di queste giacche “è caduta” durante una missione storica. Il 4 ottobre 1957, fu aperta l’era dello spazio, poiché fu il giorno in cui il primo satellite artificiale del nostro pianeta vinse la gravità. Il lancio del veicolo spaziale senza pilota è stato guidato da Sergei Korolev. Ed era vestito proprio con questa giacca, che sua moglie gli aveva trovato con cura. Questa giacca divenne per lui un talismano nelle attività spaziali: dal 1961 al 1965, Sergei Pavlovich, che diresse sei Vostok e due Voskhod, guidò i lanci di veicoli spaziali con la sua giacca. Nel 1987, la giacca fu donata al museo, dove è esposta oggi.