Acqua alta a Venezia: alzate le paratoie del MOSE

In previsione della punta di marea, a Venezia sono state alzate le paratoie del MOSE, il sistema di dighe mobili finalizzato alla difesa della sua laguna dall’acqua alta. La marea potrà raggiungere i 95 cm in città, mentre in mare sono previsti 110-115 cm alle 09:15.

