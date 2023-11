Allerta Meteo Abruzzo: codice giallo per rischio idrogeologico domani

MeteoWeb

“Criticità ordinaria – allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato” domani, giovedì 23 novembre, in tutto l’Abruzzo. È quanto prevede il bollettino di criticità diramato dal Centro funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile, che invita i Comuni “a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di emergenza comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi“. Anche per la giornata odierna, nonostante l’area costiera sia stata messa in ginocchio dalla pioggia incessante, sull’Abruzzo era prevista “criticità ordinaria – allerta gialla per rischio idraulico diffuso“.

