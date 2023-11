Maltempo Abruzzo, cede un tratto di galleria tra Pescara e Francavilla al Mare: un ferito | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo continua a provocare danni e disagi in Abruzzo. È avvenuto un cedimento strutturale all’interno della galleria San Silvestro della strada statale 714 dir B, variante alla SS16 che collega Montesilvano (Pescara) a Francavilla al Mare (Chieti), a causa delle incessanti precipitazioni che da 24 ore stanno interessando il territorio. Il cedimento ha interessato la parete laterale. Il crollo ha coinvolto un’automobile, rimasta sospesa sui detriti di cemento. Il conducente del veicolo è rimasto lievemente ferito. Sul posto i soccorritori del 118 giunti con un’ambulanza, i Vigili del Fuoco, gli agenti della Stradale e personale dell’Anas.

“Vedevo acqua sia a terra sia sgorgare dalle pareti laterali“, racconta all’ANSA un automobilista che, attorno alle 18.15, ha percorso la galleria San Silvestro, pochi minuti prima che la struttura fosse interessata da un cedimento.

Al momento la galleria è chiusa e la circolazione è deviata sulla strada statale 16. Estremamente critica la situazione viabilità, considerando che sia nella zona sud di Pescara sia a Francavilla al Mare diverse strade e tutti i sottopassi sono chiusi a causa degli allagamenti.

Il sindaco di Francavilla al Mare, Luisa Russo, lancia su Facebook un appello agli automobilisti: “non vi avventurate, rimanete a casa. A Francavilla è esondato il canale dei frentani. È una situazione di emergenza assoluta”.

