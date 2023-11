Maltempo incessante su Pescara: “in poche ore la pioggia di un mese” | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo non dà tregua a Pescara, dove continua a piovere incessantemente da quasi 24 ore. Diversi gli allagamenti registrati in città e gli interventi dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale. “Da ieri sera – scrive sui social il sindaco Carlo Masci – sono caduti su Pescara 88mm di pioggia, la media mensile è di 103mm, la media annuale di 687mm. Questo vuol dire che in poche ore è caduta sulla nostra città quasi la pioggia di un mese e il 13% di quella che cade di un anno”. “Siamo di fronte – prosegue il primo cittadino – a un evento atmosferico eccezionale, di quelli che oramai succedono sempre più spesso in Italia, e che causano ovunque danni e devastazioni. In strada ci sono tutti gli operai disponibili del Comune e delle società partecipate, oltre agli agenti della Polizia Locale, per intervenire sulle situazioni di maggiore crisi e per aiutare le persone in difficoltà”.

Il Comune in mattinata ha anche attivato il Coc (Centro operativo comunale) per far fronte all’emergenza.

Maltempo, strade allagate a Pescara

