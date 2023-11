Allerta Meteo, allarme maltempo al Centro/Sud: domani e giovedì due giorni terribili

MeteoWeb

E’ iniziata stamani l’ondata di maltempo che nei prossimi giorni colpirà duramente il Sud Italia: come ampiamente previsto nei precedenti bollettini meteo, il maltempo sta colpendo le Regioni del medio e alto Adriatico, in modo particolare le Marche dove piove a dirotto da questa mattina e le temperature sono già in calo. Ad Ancona sono caduti 18mm di pioggia e la temperatura è ferma a +10°C in pieno giorno sulla costa, ma nell’entroterra spiccano i 20mm di Polverigi, i 24mm di Osimo, i 27mm di Filottrano e i 29mm di Castelfidardo. Piove a dirotto anche in Umbria, Romagna, nelle zone interne dell’alta Toscana, nella Liguria orientale e nel Lazio, in modo particolare nell’area dei Castelli Romani.

Situazione molto diversa al Sud dove invece fa ancora molto caldo, in modo particolare nelle aree joniche: a Siracusa la temperatura ha raggiunto i +28°C, a Catania i +26°C, a Palermo e Lamezia Terme i +23°C, a Bari, Crotone, Cosenza e Catanzaro i +22°C, a Reggio Calabria, Messina, Cagliari, Lecce e Brindisi i +21°C, come se fossimo ancora a settembre: un caldo decisamente anomalo per il periodo.

Allerta Meteo per domani, mercoledì 22 novembre: maltempo estremo al Sud

Nelle prossime ore, però, la situazione cambierà drasticamente. La perturbazione che ha iniziato a colpire il Centro Italia si intensificherà in serata, provocando piogge torrenziali su Marche e Romagna, sempre più intense e in estensione anche a Toscana, Umbria e Abruzzo. Domani, mercoledì 22 novembre, il maltempo si sposterà al Centro/Sud colpendo in modo particolare la Sardegna, la Sicilia, la Calabria, la Puglia e la Basilicata, con fenomeni molto violenti nel pomeriggio quando fortissimi temporali si abbatteranno su tutto il territorio meridionale accompagnati da intense grandinate, trombe d’aria, venti impetuosi e mareggiate.

Attenzione proprio ai forti venti nord/orientali: soffieranno con raffiche superiori agli 80km/h su tutto il Centro/Sud e in Liguria, provocando mareggiate molto intense in Puglia, Sardegna e Sicilia orientale, tra Catania e Siracusa:

Allerta Meteo: rischio alluvione nella giornata di giovedì 23 novembre

Ma il giorno peggiore in termini di maltempo sarà dopodomani, giovedì 23 novembre. Il ciclone sul Canale di Sicilia alimenterà temporali violenti e persistenti su tutta la fascia jonica, dal Golfo di Taranto alla Sicilia. E’ alto il rischio di alluvioni su Calabria e Sicilia orientali, dove c’è il rischio di oltre 300mm di pioggia in poco più di 24 ore. Le temperature diminuiranno ma non molto: nelle ore diurne complice il maltempo farà più fresco, ma comunque saremo sempre sopra la norma del periodo con temperature minime mai sotto i +13/+14°C sulle coste del meridione. Questo caldo anomalo potrebbe determinare fenomeni estremi ancora più intensi. Massima attenzione.

