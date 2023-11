Allerta Meteo arancione in Toscana, il sindaco di Prato: “domani restate a casa”

MeteoWeb

A seguito dell’allerta meteo diramata dal Centro Funzionale Regionale che vede il territorio di Prato in allerta arancione dalle ore 16 di domani, giovedì 9 novembre, fino alle 14 di venerdì 10 novembre, il sindaco Matteo Biffoni invita la cittadinanza “a rimanere a casa e a limitare gli spostamenti solo a quelli effettivamente necessari e inderogabili così da non intralciare eventuali operazioni di soccorso“. Lo riferisce il Comune di Prato.

Il dettaglio dei rischi nell’avviso di criticità pubblicato dal CFR prevede: rischio idraulico (reticolo principale): giallo, dalle 18 di giovedì 9 alle 14 di venerdì 10 novembre; rischio idrogeologico (reticolo minore): arancione, dalle 16 di giovedì 9 alle 14 di venerdì 10 novembre; rischio temporali forti: giallo, dalle 14 alla mezzanotte di domani, giovedì 9 novembre. Prevista pioggia in intensificazione nella serata di giovedì per l’area pratese. Nella tarda serata, sono più probabili rovesci a carattere temporalesco.

