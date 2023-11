Allerta Meteo Campania: in arrivo venti forti e mare agitato

MeteoWeb

La Protezione civile della Campania ha diramato un’allerta meteo per venti forti nord-orientali con raffiche su tutta la regione, valida dalle ore 23 di oggi, mercoledì 22 novembre, alle ore 23 di domani, giovedì 23 novembre. Sulle coste esposte ai venti delle zone 1 e 3, cioè sul litorale che va dal confine tra Campania e Lazio fino a Salerno, passando per la piana casertana, il golfo di Napoli e la costiera sorrentino-amalfitana (isole Ischia, Procida e Capri comprese), oltre al vento forte è previsto anche mare agitato con possibili mareggiate.

