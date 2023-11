Allerta Meteo, il Ciclone Polare del weekend fa paura: allarme gelo, maltempo e neve, SOS per Ucraina, Russia e Israele

MeteoWeb

Sono davvero impressionanti le mappe meteo che prospettano l’evoluzione per i prossimi giorni: quello che per l’Italia sarà un “bolide polare”, molto intenso ma altrettanto veloce, per l’Europa orientale si prospetta come un Ciclone freddo molto cattivo che rischia di provocare un vero e proprio disastro. Le carte, che pubblicheremo nel corso dell’articolo, sono davvero impressionanti: domenica 26 novembre la tempesta diventerà un vero e proprio “mostro” di maltempo sul Mar Nero, con minimi di bassa pressione vicini ai 970hPa tra la Crimea e l’Ucraina meridionale.

I valori sono tali che potremmo parlare di “Uragano freddo”, una sorta di The Day After Tomorrow dell’Europa dell’est. La tempesta risalirà il Mar Nero da Istanbul, diventando sempre più violenta alimentata dalla temperatura ancora elevata delle acque del mar Nero appunto, per poi effettuare il proprio “landfall” tra Odessa, Mykolaiv e Cherson, alla foce del fiume Dnepr, nel focolaio più caldo della guerra tra Russia e Ucraina. Questa tempesta avrà ripercussioni in tutta l’Europa orientale, giungendo sempre domenica anche nell’estremo oriente del Mediterraneo, provocando fenomeni avversi anche in Israele, altro teatro di guerra non solo nella Striscia di Gaza ma anche al confine con il Libano dove soffieranno impetuosi venti occidentali con furiose mareggiate lungo le coste, proprio lì dove sono schierate alcune tra le navi da guerra più grandi, importanti e potenti del mondo.

Ma vediamo le mappe che illustrano lo scenario di cui stiamo parlando. Nella notte tra sabato e domenica il Ciclone Polare che sabato avrà già colpito l’Italia e i Balcani occidentali si tufferà nel mar Nero, tramite il Bosforo, ancora profondo 985hPa. Tanto ma non tantissimo. Un enorme fronte freddo, quello che di fatto porterà l’inverno, si estende dalla Turchia all’Algeria, aprendo al primo freddo intenso della stagione la strada del Mediterraneo:

Nella giornata di domenica 26 novembre vivremo il momento peggiore di questa tempesta: il Ciclone risalirà il mar Nero fino all’Ucraina, appunto, sprofondando a 975hPa e anche oltre, determinando maltempo violentissimo in tutta l’area centrale del Paese ucraino:

Successivamente, lunedì 27 novembre, la tempesta risalirà la Russia europea verso Nord, indebolendosi gradualmente ma comunque conservando particolare veemenza, mentre un altro ciclone atlantico raggiungerà l’Europa da ovest posizionandosi su Belgio e Paesi Bassi:

Intanto però domenica l’Europa orientale avrà vissuto una delle tempeste più violente della propria storia. Le mappe per le ore 13:0 di domenica sono terribili con venti da uragano in Ucraina, nel mar Nero, in Turchia e nel Mediterraneo orientale. Per l’Ucraina stiamo parlando di una tempesta senza precedenti, con valori eolici a fondoscala (oltre 150km/h), e non è da escludere che si verifichino intensi tornado:

La tempesta proseguirà nel pomeriggio, come possiamo vedere dalla mappa delle ore 16:00. La Russia affacciata al mar Nero e tutta la Crimea saranno bersagliate da mareggiate violentissime, con venti stabilmente oltre i 150km/h per ore su una porzione di territorio molto estesa:

Il Ciclone raggiungerà il suo minimo barico domenica mattina, alle 10:00, con un tonfo a circa 970hPa, un valore davvero clamoroso proprio nel Sud dell’Ucraina, lungo le coste del mar Nero alla foce del Dnepr:

Dopo il passaggio della tempesta, domenica sera l’Europa si ritroverà nella sua totalità in pieno inverno: farà molto freddo anche in Italia, ma soprattutto sui Balcani, in Turchia, in Grecia, con valori tipici di fine Gennaio o inizio Febbraio:

Il passaggio del Ciclone determinerà anche abbondanti e copiose nevicate, che possiamo osservare chiaramente dalle mappe del modello Bolam relative proprio alle precipitazioni nevose attese nel weekend. Sabato mattina il clou delle nevicate sarà sulle Alpi e sui Balcani, ma nevicherà anche in Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e sull’Appennino centro/meridionale italiano:

Sabato pomeriggio la neve si intensificherà nel cuore dei Balcani, con le prime bufere molto violente in Bulgaria. La neve cadrà abbondante anche sulla Capitale, Sofia, ma su tutti i rilievi del Paese avremo precipitazioni molto abbondanti con accumuli davvero notevoli:

Domenica mattina con la risalita del Ciclone sul mar Nero, le nevicate inizieranno a colpire l’Ucraina centrale, fin in pianura, con accumuli davvero impressionanti. Possiamo vedere la fascia interessata dalle precipitazioni nevose, che interesseranno anche la Romania e la Moldavia:

Domenica pomeriggio-sera le nevicate si concentreranno sull’Ucraina centrale dove saranno davvero molto violente e abbondanti. Tra Čerkasy, Kremenčuk, Poltava e Kropyvnyckyj c’è il rischio che cada quasi un metro di neve in una sola giornata!

