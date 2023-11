Allerta Meteo, l’Italia si prepara al bolide polare del weekend: freddo e neve a bassa quota, arriva il primo ruggito dell’inverno!

MeteoWeb

E’ tornato a splendere il sole in tutt’Italia oggi, anche al Sud bersagliato fino a ieri sera dal maltempo provocato dal Ciclone Mediterraneo che nei giorni scorsi ha provocato piogge torrenziali, intense grandinate e un primo calo delle temperature nelle Regioni meridionali del nostro Paese. Quest’ultimo venerdì del mese di Novembre è caratterizzato invece da ampie schiarite e temperature in aumento, anche se le località più calde sono all’estremo Nord, in Piemonte e in Svizzera appena oltre il confine dove spiccano i +22°C a Bellinzona.

Temperature elevatissime in montagna in Piemonte con +23°C a Domodossola e Champdepraz, +22°C a Susa, +21°C a Domodossola, +20°C ad Aosta, Coazze, Barge, Chiomonte, Cossogno e Cursolo, +18°C a Bobbio Pellice a causa del foehn alpino. Il favonio continuerà ad interessare i versanti alpini italiani, ma la situazione cambierà drasticamente da questa sera a causa dell’irruzione fredda che di fatto aprirà la stagione invernale sull’Italia. E sarà improvvisa, impetuosa, molto intensa. Dopo un trimestre caldissimo, di fatto stasera a partire dal Nord/Est e domani in tutto il resto d’Italia inizierà l’inverno.

Questo bolide polare sarà caratterizzato innanzitutto dal vento impetuoso, che soffierà molto forte in tutt’Italia da Nord. La tramontana diventerà violentissima nel pomeriggio-sera di Sabato al Sud, in modo particolare in Puglia dove avremo mareggiate molto violente in concomitanza con forti temporali e nevicate a bassa quota. Attenzione anche in Sicilia e Calabria, oltre che in Sardegna: il vento supererà i 100km/h come possiamo osservare dalle mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR:

Allerta Meteo, bolide polare sull'Italia nel weekend: i forti venti tra venerdì sera e sabato 24 novembre

L’arrivo improvviso del freddo intenso non sarà accompagnato soltanto dai forti venti, ma anche da maltempo diffuso su tutto il Centro/Sud, a tratti anche intenso tra Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria e Sicilia. Nella giornata di domani, sabato 25 novembre, avremo i fenomeni più intensi al mattino quando i contrasti termici determineranno forti temporali su tutto il Sud. Emblematica la mappa con le precipitazioni previste proprio dal modello Moloch:

Il maltempo proseguirà anche nel pomeriggio-sera nelle Regioni del medio e basso Adriatico e nel basso Tirreno. Forti temporali colpiranno il Molise, la Puglia, i più forti nella zona del Gargano, ma anche la Calabria meridionale e la Sicilia settentrionale: si attiveranno il il “Tyrrhenian sea effect snow” e l'”Adriatic sea effect snow” con le nubi frastagliate che dai mari si dirigeranno verso le coste alimentate proprio dall’aria fredda in scorrimento sui mari caldi. Le mappe delle precipitazioni di Moloch ci danno già un’idea di quello che vedremo dalle immagini satellitari:

La neve cadrà a quote molto basse, e localmente sarà abbondante. Sulle Alpi avremo una grande nevicata in Svizzera e Austria, ma la neve sconfinerà anche nelle zone del nostro Paese più vicine al confine e in modo particolare su Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto.

Grandi nevicate interesseranno anche i Balcani, in modo particolare la Bosnia, la Serbia, il Montenegro, il Kosovo, l’Albania e la Macedonia del Nord, ma attenzione al Sud Italia: la neve sarà diffusa fino a quote molto basse sulle Regioni Adriatiche, addirittura sotto i 300 metri in Abruzzo, Molise e Puglia tra sabato sera e domenica mattina, dove qualche rovescio di neve tonda e gragnola potrebbe verificarsi persino sulle coste.

In Calabria e Sicilia, invece, nevicherà oltre i 600–800 metri con nevicate abbondanti su Aspromonte, Peloritani, Nebrodi, Madonie ed Etna:

Domenica sarà la giornata più fredda, come se fossimo già in pieno inverno, poi attenzione a lunedì 27 con una nuova forte ondata di maltempo in arrivo dal Mediterraneo occidentale: ancora freddo invernale al Nord, forti temporali al Sud. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

