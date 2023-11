Allerta Meteo, tutti i dettagli sull’irruzione fredda del weekend: forte maltempo al Sud, neve in collina

MeteoWeb

Mentre il maltempo provocato dal Ciclone Mediterraneo continua ad imperversare al Centro/Sud provocando forti temporali e piogge torrenziali in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, si avvicina il weekend con il bolide polare atteso sull’Italia proprio sabato 25 novembre. E così all’improvviso passeremo dal caldo anomalo delle ultime settimane, ad un freddo invernale particolarmente intenso e precoce. Le temperature, infatti, crolleranno fino a 10-12°C sotto le medie del periodo determinando una grande anomalia fredda in tutto il Paese e in modo particolare nelle Regioni Adriatiche.

Sarà un’irruzione fredda molto veloce: durerà soltanto 48 ore, tra sabato e domenica. Già lunedì 27 novembre le temperature aumenteranno nuovamente, e rapidamente, almeno al Centro/Sud sui valori più miti che abbiamo già in questi giorni. Eloquente, in tal senso, la proiezione per i prossimi quattro giorni del modello europeo ECMWF con le sue mappe sinottiche:

Previsioni Meteo, la situazione sinottica tra giovedì 23 e lunedì 27 novembre: il bolide polare del weekend nelle mappe

L’irruzione di sabato 25 sarà particolarmente intensa, tanto che innescherà impetuosi venti settentrionali che nel pomeriggio-sera saranno molto forti al Centro/Sud, non solo nelle Regioni Adriatiche che sono le più esposte a questo bolide di freddo proveniente dai Balcani, ma anche nel basso Tirreno:

Il forte e freddo vento settentrionale si intensificherà ulteriormente nella serata di Sabato soprattutto nel medio-basso Adriatico e nelle aree joniche. Il clou della tempesta investirà i Balcani, provocando grandi nevicate in Ungheria, Croazia, Bosnia, Serbia, Montenegro, Kosovo, Albania e Macedonia del Nord, oltre a coinvolgere i settori più occidentali di Ucraina e Romania.

Anche sull’Italia, però, non mancheranno fenomeni meteo estremi. Le Alpi avranno una grande nevicata, con accumuli fin nei fondovalle. Nevicherà copiosamente in Svizzera, Austria e nelle zone più vicine al confine del territorio italiano, dalla Valle d’Aosta al Friuli Venezia Giulia passando per Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto. La neve potrebbe cadere fin su Bolzano città e Aosta città.

I fenomeni più estremi, però, colpiranno il Centro/Sud con forti temporali nella giornata di sabato tra il medio e basso Adriatico e nel basso Tirreno. La neve cadrà a partire dai 400 metri di altitudine tra Marche, Abruzzo, Molise e Gargano, dove sarà abbondante. Neve dai 500 metri in su tra Campania e Basilicata, oltre i 600 metri in Calabria e oltre gli 800 metri in Sicilia.

