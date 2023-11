Allerta Meteo Campania: domani parchi e cimiteri chiusi a Napoli e Benevento

MeteoWeb

A Napoli parchi cittadini e cimiteri resteranno chiusi per la giornata di domani, martedì 28 novembre. In considerazione dell’allerta meteo di colore giallo, emessa dalla Protezione Civile della Regione Campania, il sindaco partenopeo, Gaetano Manfredi, ha firmato un’ordinanza valida su tutto il territorio cittadino. Stessa decisione a Benevento. Il sindaco Clemente Mastella con una ordinanza ha disposto per domani la chiusura della villa comunale, dei parchi cittadini e del cimitero comunale. Il provvedimento è conseguenza dell’allerta diramata dalla Protezione Civile per venti forti con locali raffiche e precipitazioni anche a carattere di rovescio.

