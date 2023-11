Allerta Meteo ESTOFEX: “maltempo al Centro/Sud Italia, alluvioni lampo tra Grecia, Turchia, Ucraina e Russia”

MeteoWeb

Il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo, valido dalle 7 di oggi sabato 25 novembre fino alle 7 di domani, domenica 26 novembre. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso per la Turchia occidentale e nordoccidentale principalmente per forti raffiche di vento e tornado, seguiti da forti piogge e grandine; un livello 2 è stato emesso per il Sud/Ovest della Turchia e per Cipro principalmente per grandine di grandi dimensioni e tornado, seguiti da forti piogge e forti raffiche di vento; un livello 1 è stato emesso per tutta la Grecia occidentale principalmente per forti piogge; un livello 1 è stato emesso per tutta l’Ucraina sud-orientale e la Russia sudoccidentale principalmente per forti piogge e, in misura minore, forti raffiche di vento.

Allerta Meteo ESTOFEX, i dettagli

Oltre all’attività temporalesca evidenziata dalla mappa per il Centro/Sud Italia, per quanto riguarda invece Mar Egeo, Grecia e Turchia, è prevista una duplice situazione di maltempo, legata al passaggio di 2 depressioni. ESTOFEX prevede che la prima depressione si sposterà dal Mar Egeo meridionale attraverso la Turchia meridionale e più a Est tra la mattina e il pomeriggio. Il bollettino riporta che la seconda depressione, più profonda, si avvicinerà all’area nel tardo pomeriggio fino alle ore serali. Ci sarà un’alta probabilità di grandine di grandi dimensioni nelle supercelle, e saranno possibili anche tornado lungo le coste. Forti piogge colpiranno la costa occidentale e meridionale della Turchia e della Grecia, con alluvioni lampo locali. L’attività temporalesca cesserà solo dopo il passaggio del fronte freddo.

Per quanto riguarda Ucraina e Russia, il bollettino riporta che la minaccia principale saranno le forti piogge e possibili alluvioni lampo. Saranno possibili anche tornado.

