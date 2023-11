Allerta Meteo Firenze: domani pioggia, vento e rischio temporali forti

MeteoWeb

Nuova allerta meteo gialla a Firenze per pioggia, vento, possibilità di forti temporali e rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto ‘reticolo minore’ che comprende i corsi d’acqua secondari (soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle). Lo segnala il Centro Funzionale regionale (CFR) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. L’allerta per la pioggia e il rischio idrogeologico/idraulico scatterà alle 16 di domani, giovedì 9 novembre, e si concluderà alle ore 14 del giorno successivo. L’allerta vento e per possibili temporali forti comincerà sempre alle 16 di domani ma terminerà alle 24 dello stesso giorno.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: