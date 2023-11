Allerta Meteo, forte ondata di maltempo in arrivo: giovedì tanta NEVE al Nord, ma è allarme GELICIDIO

MeteoWeb

Domani, giovedì 30 novembre, l’Italia sarà colpita da un’altra intensa ondata di maltempo: forti piogge e temporali risaliranno l’area Tirrenica verso il nord/ovest, estendendosi a tutto il Nord e alle Regioni tirreniche del Centro nel corso della giornata. Al Sud avremo un libeccio mite che farà notevolmente aumentare le temperature, ma al Nord persisterà il freddo intenso tanto che la neve cadrà copiosa fino a bassa quota.

La mappa con le previsioni delle precipitazioni nevose del modello Moloch per giovedì mattina evidenzia come una vasta area al confine tra Valle d’Aosta, Svizzera e Francia sarà letteralmente seppellita da oltre 80cm di coltre bianca in poche ore, ma nevicherà copiosamente su tutta la Svizzera e su gran parte dell’arco alpino, già colpito da abbondanti nevicate nelle scorse ore. In Italia avremo abbondanti nevicate in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, particolarmente copiose in Piemonte fino a valle e in pianura tanto che la neve potrebbe interessare al mattino anche Torino.

A preoccupare di più per questa situazione è il fenomeno del gelicidio, che si verificherà a causa dell’aumento di temperatura particolarmente rapido in quota mentre a valle l’aria rimarrà fredda. E’ uno dei fenomeni meteorologici più estremi e pericolosi, e domani si verificherà nel corso della giornata in molte aree di Piemonte, Liguria, alta Toscana, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige, specie nei fondovalle e nelle zone interne.

Che cos’è il Gelicidio (o “pioggia congelata”)

Il gelicidio è una precipitazione ghiacciata ben differente da neve e grandine: si tratta proprio letteralmente di pioggia congelata, tanto che in inglese si dice freezing rain. E’ provocato dal fenomeno della sopraffusione, cioè la presenza di strati d’aria calda in quota mentre al suolo fa ancora freddo. Così nell’atmosfera i fiocchi di neve si sciolgono alle alte quote dove trovano l’aria calda e diventano pioggia, ma poi quando stanno per toccare il suolo si congelano nuovamente perché le temperature ai bassi strati rimangono fredde e localmente sottozero. Il gelicidio quando arriva al suolo forma uno strato di ghiaccio trasparente, omogeneo, liscio e molto scivoloso, racchiudendo i rami degli alberi, gli arbusti, gli steli dell’erba, i cavi elettrici all’interno di un involucro assai duro di acqua cristallizzata e trasparente.

Questo fenomeno è molto frequente in Europa centro/settentrionale e negli Stati Uniti d’America, dove i rimescolamenti d’aria sono molto frequenti e proprio con il fenomeno del gelicidio si formano le “ice storm“, le tempeste di ghiaccio che sono tra i fenomeni meteorologici più devastanti del mondo. Ma può verificarsi anche in Italia, soprattutto nella Pianura padana e nelle conche e valli interne dell’Appennino centro/settentrionale. Molto molto più raro al sud.

Il gelicidio, a causa del peso del ghiaccio, è un fenomeno molto pericoloso e causa numerosi disservizi dato che può provocare la caduta di rami anche di grande spessore nonché la rottura di cavi elettrici, con conseguente interruzione dell’illuminazione pubblica, problemi alle comunicazioni telefoniche e alla circolazione per il fondo stradale scivoloso. Insomma, un vero e proprio disastro.

