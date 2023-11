Allerta Meteo, forte maltempo al Sud: grande tempesta nel pomeriggio-sera, rischio alluvione in Calabria

MeteoWeb

Una violenta sfuriata di maltempo colpirà il Sud Italia nelle prossime ore, nel pomeriggio-sera di oggi – domenica 12 novembre – e nella notte-mattina di domani, lunedì 13. Il maltempo sarà particolarmente violento in serata nel basso Tirreno, con forti piogge e temporali tra Campania e Calabria dove si verificheranno intensi nubifragi al punto che cadranno oltre 100mm di pioggia su Cilento, Catena Costiera, Serre e Aspromonte, nel versante tirrenico esposto al mar Tirreno.

Il maltempo interesserà anche il Lazio, la Puglia, la Basilicata e la Sicilia, seppur in modo meno estremo rispetto alle aree tirreniche di Campania e Calabria. In modo particolare in Calabria è alto il rischio di eventi alluvionali sulla fascia tirrenica, che verrà investita da fenomeni molto violenti alimentati dall’effetto “stau”. La mappa delle precipitazioni previste per il pomeriggio-sera di oggi dal modello Moloch del CNR-ISAC è emblematica in tal senso, ed evidenzia anche il rischio di pesanti alluvioni in Albania:

Proprio nella serata odierna, l’Italia sarà investita da forti venti di maestrale che determineranno un intenso effetto favonio al Nord/Ovest e soprattutto in Piemonte, facendo sensibilmente aumentare le temperature, ma alimenteranno il maltempo estremo al Centro/Sud con forti mareggiate in Sardegna, Sicilia e soprattutto Calabria tirrenica, ancora una volta la Regione più esposta.

Il maltempo proseguirà anche nella notte e nelle prime ore di domattina all’estremo Sud, in Calabria meridionale e Sicilia nord/orientale, tra l’Aspromonte, lo Stretto di Messina e la fascia tirrenica del messinese, su Peloritani e Nebrodi.

Anche sulle Alpi avremo forte maltempo, ma confinato sul versante estero con abbondanti nevicate in Francia, Svizzera e Austria seguendo un trend che proseguirà anche in settimana. Sull’Italia, invece, da domani torna l’anticiclone con sole e temperature in forte aumento.

