Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: si svuota la diga di Ravedis

Una nuova, violentissima ondata di maltempo colpirà il Friuli Venezia Giulia a partire da domani, giovedì 2 novembre, tanto che è stata diramata l’allerta meteo rossa su quasi tutta la regione. Sono previste piogge molto intense e abbondanti, che rischiano di causare esondazioni e frane. Per proteggere la pianura pordenonese dalle inondazioni, il Consorzio di bonifica Cellina Meduna continua a svuotare la diga di Ravedis, che ha oltre due terzi di capacità di trattenimento dell’acqua in vista dell’allerta rossa, secondo quanto riporta il TGR del Friuli Venezia Giulia. Da quando è stata inaugurata 9 anni fa, la diga di Ravedis ha permesso di ridurre il rischio inondazioni.

Inoltre, l’impianto idrovoro di Rugo dei Cucchi serve il terrapieno che ripara il quartiere di Vallenoncello, mentre sono pronte ad essere installate le paratie per proteggere il quartiere di Borgo Meduna.

