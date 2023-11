Allerta Meteo, sarà un inizio Novembre da incubo: maltempo violentissimo, è allarme alluvioni

MeteoWeb

Oggi inizia il mese di Novembre con una giornata di Ognissanti caratterizzata da una perturbazione in transito da ovest verso est sull’Italia, tanto che nel pomeriggio ci aspettiamo piogge sparse e qualche temporale su Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna. Le piogge più intense e abbondanti colpiranno proprio la Campania. Attenzione a qualche temporale anche in Lombardia e in Friuli Venezia Giulia, su Trieste. Ma a preoccupare maggiormente è la violentissima ondata di maltempo in arrivo tra domani, giovedì 2, e dopodomani, venerdì 3 novembre.

Gli ultimi aggiornamenti dai modelli sono davvero spaventosi. Una tempesta atlantica di proporzioni eccezionali, con un minimo barico di 950hPa posizionato su Londra, flagellerà tutta l’Europa occidentale con venti impetuosi e piogge torrenziali.

Impressionanti le carte con le previsioni del vento, già da stasera, violentissimo tra Spagna, Francia e Regno Unito. Sarà una notte da tregenda nel Canale della Manica, con venti da uragano e mare in tempesta, e domani una giornata campale su tutto il Regno Unito e nel nord della Francia:

L’Italia verrà investita dal flusso di scirocco pre-frontale che per l’ennesima volta provocherà venti impetuosi e mareggiate su tutte le zone esposte, ma anche un’altra vampata di caldo anomalo al Sud e nelle Regioni adriatiche esposte al favonio appenninico. Le temperature torneranno su valori estivi dalle Marche alla Sicilia, mentre il Nord sarà sommerso dall’ennesima eccezionale piovuta monsonica.

Infatti la carta più preoccupante è quella delle precipitazioni: nelle stesse aree già colpite dalle piogge torrenziali delle scorse ore, sono previsti fino a 300mm di pioggia in 12 ore (!!!) nel pomeriggio-sera di domani, giovedì 2 novembre. Stiamo parlando dell’Appennino settentrionale tra alta Toscana e crinale emiliano, e del Nord/Est sulle Prealpi tra Veneto e soprattutto Friuli Venezia Giulia. In modo particolare in Friuli Venezia Giulia è alto il rischio di una pesante alluvione.

Anche in Toscana, a fronte di questi quantitativi pluviometrici, i fiumi si ingrosseranno provocando allagamenti e inondazioni. Un rischio concreto anche per tutta l’Emilia. Massima attenzione.

Venerdì 3 Novembre il maltempo si sposterà al Centro/Sud, dove poi persisterà anche Sabato 4 con piogge torrenziali sulle Regioni tirreniche, forti temporali, venti di maestrale molto intensi e un brusco calo delle temperature.

