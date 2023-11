Allerta Meteo, irruzione polare in corso: BLIZZARD di NEVE nelle prossime ore al Centro/Sud

MeteoWeb

Irruzione polare in corso sull’Italia: le temperature sono in picchiata, soffiano impetuosi venti settentrionali e al Centro/Sud abbiamo forte maltempo. Temperature invernali per la prima volta in stagione sulle Alpi: in pieno giorno abbiamo -4°C a San Martino di Castrozza e Dobbiaco, -3°C a Cortina d’Ampezzo, -1°C a Falcade, Predazzo, Vipiteno e Brunico. Temperature in netto calo anche nel resto del Paese: Campobasso è già a +1°C, Ancona a +7°C, Foggia a +8°C, anche se il fronte freddo deve ancora arrivare al Centro/Sud.

Il vento soffia impetuoso in tutto il Paese: in Sardegna ha raggiunto addirittura i 137km/h a Punta Sebera, 97km/h sul Monte Rasu, 95km/h a Iglesias, 88km/h a Cagliari, ma è fortissimo in tutto il Paese. Pazzeschi i 121km/h di Madonna delle Grazie a Castel di Sangro, 96km/h a Baranello e Monte Sant’Angelo, 91km/h a Capracotta e Castel San Vincenzo, 85km/h a Termoli, e ancora 74km/h a Fiumicino, 78km/h a Pantelleria e 72km/h a Lampedusa. Vento che si intensificherà notevolmente nelle prossime ore, specie al Centro/Sud e in modo particolare nel medio basso Adriatico, in Calabria, Sicilia e Canale di Sicilia con valori impressionanti nel pomeriggio-sera (avremo raffiche da uragano oltre i 100–110km/h in molte località).

Allerta Meteo, il bolide polare sull'Italia: tramontana impetuosa, raffiche da Uragano nelle prossime ore al Sud

Proprio il forte vento sta già provocando danni e disagi, ma abbiamo anche piogge intense al Centro/Sud dove spiccano i 71mm di pioggia già caduti a San Bartolomeo in Galdo nel cuore dell’Appennino meridionale e i 56mm a Lattarico vicino Cosenza in Calabria. La mappa del satellite animato in diretta evidenzia proprio le aree più colpite dal maltempo:

Nella mattinata odierna il maltempo si intensificherà proprio al Centro/Sud, con forti temporali su Campania, Calabria ma anche Puglia e Basilicata:

Al momento la neve è confinata nelle zone più interne dell’Appennino meridionale, mentre cade più abbondante nelle Marche centro/meridionali e in Abruzzo:

La situazione, però, cambierà drasticamente nel pomeriggio quando il fronte freddo avrà ampiamente raggiunto anche il Sud. Avremo ancora abbondanti precipitazioni sul medio e basso Adriatico, nevose fino a quote molto basse, ma i fenomeni più intensi colpiranno il basso Tirreno tra Calabria, Stretto di Messina e Sicilia:

La quota neve sarà molto bassa sulle Regioni Adriatiche. Tra Abruzzo, Molise, Puglia e zone interne di Campania e Basilicata è probabile che la neve scenda addirittura fino ai 200–300 metri di altitudine, e sarà abbondante nelle zone interne con accumuli significativi anche in città come Campobasso, Potenza, Altamura. Tanta neve anche all’estremo Sud, su Aspromonte, Peloritani, Nebrodi, Etna, a partire dai 600–800 metri.

Il maltempo proseguirà anche domani, domenica 26 novembre, soprattutto in Puglia, Calabria e Sicilia con fenomeni più deboli e isolati, ormai residui, ma comunque nel momento più freddo quindi con quota neve ancora più bassa:

Le nevicate continueranno ad interessare il Gargano, copiose, le Murge, l’Aspromonte e l’entroterra Nebroideo-Etneo. Accumuli abbondanti nei versanti esposti a Nord e Nord/Ovest: cadrà tanta neve a Vico del Gargano, San Giovanni Rotondo, Gambarie d’Aspromonte:

Massima attenzione alle prossime ore!

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: