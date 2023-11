Allerta Meteo, l’inverno alla conquista dell’Europa: neve forte in arrivo su Romania, Ucraina e Germania

MeteoWeb

All’improvviso in pieno inverno. L’Europa si proietta nella stagione fredda dopo un autunno caldissimo, e nei prossimi due giorni avremo grandi nevicate in molti Paesi del Continente. Parliamo di nevicate davvero estreme, con accumuli molto importanti, ben oltre quelle che tra oggi e domani interesseranno il Sud Italia. Il FOCUS è innanzitutto sul violento ciclone Phil che domani, domenica 26 novembre, si abbatterà sul mar Nero. Le mappe sono impressionanti: la tempesta risalirà i Balcani, la Grecia, il Bosforo e il mar Nero colpendo in pieno l’Ucraina nelle ore centrali di domenica, alimentando fenomeni meteo estremi in tutto il Paese e nelle vicine Moldavia e Romania.

Si tratta della stessa tempesta che oggi sta colpendo il Sud Italia, ma comunque è principalmente concentrata sui Balcani. Già oggi, nel pomeriggio-sera, avremo grandi nevicate non solo sulle Alpi ma anche sui Balcani, tra Romania, Bulgaria, Serbia, Kosovo e Macedonia del Nord:

Già nel primo pomeriggio di oggi (ore 16) i venti soffieranno in modo molto intenso su tutto il Mediterraneo e soprattutto al Sud Italia, per l’ingresso del “bolide polare” che di fatto sta portando l’inverno nel Mediterraneo:

Eloquente la mappa con i venti previsti per le ore 22:00 di questa sera: il Mediterraneo centrale sarà flagellato dalla tempesta con raffiche impetuose da nord/ovest sul Sud Italia e da sud/ovest, prefrontali, sul mar Egeo dove si verificheranno grandi mareggiate:

Domani, domenica 26 novembre appunto, la tempesta si sposterà sul mar Nero e sarà violentissima con venti da uragano, mareggiate impetuose: i valori evidenziati dai modelli sono davvero distruttivi. E’ alto il rischio di danni gravissimi:

Per quanto riguarda le nevicate, domenica mattina avremo abbondanti precipitazioni nevose su Bulgaria, Romania e Moldavia, con accumuli importantissimi nei settori più orientali di questi Paesi, nella fascia affacciata al Mar Nero:

Domenica sera la neve si concentrerà sull’Ucraina, colpendo in modo abbondante anche Kiev dove cadranno oltre 15cm di coltre bianca. Sarà una nevicata molto importante in tutto il Paese che provocherà particolari disagi soprattutto per le problematiche di forniture energetiche già compromesse dalla guerra in corso.

Ma non è finita qui. Nella notte tra domenica e lunedì la tempesta risalirà l’Ucraina verso la Russia, profonda sempre più di 980hPa e quindi molto violenta, mentre altri due cicloni arriveranno dall’oceano Atlantico verso l’Europa centro-occidentale.

Il maltempo, quindi, continuerà anche lunedì quando – nel corso della giornata – il ciclone Phil risalirà la Russia europea e la prima nuova tempesta atlantica si insinuerà da ovest nel Vecchio Continente, trovando aria molto fredda al suolo e provocando forte maltempo:

In questo scenario, nel pomeriggio di lunedì avremo grandi nevicate in Germania, Francia orientale e Svizzera con accumuli importanti in pianura. In Germania saranno particolarmente colpite dalle nevicate le Regioni di Renania settentrionale-Vestfalia, Renania-Palatinato, Saarland, Württemberg e Baviera.

