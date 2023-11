Allerta Meteo, nuova forte ondata di maltempo imminente: martedì 28 piogge torrenziali e venti impetuosi

MeteoWeb

Una nuova forte ondata di maltempo sta per colpire l’Italia: in serata avremo le prime forti piogge nelle Regioni tirreniche che saranno le più colpite dai fenomeni meteorologici avversi. Nella prossima notte si verificheranno forti temporali su Lazio e Campania, che saranno le due Regioni più colpite dal maltempo anche domani quando le piogge torrenziali interesseranno tutta la fascia appenninica centrale e meridionale.

Eloquente la mappa con le precipitazioni attese domattina: attenzione alla situazione sui Balcani, dov’è alto il rischio di alluvioni.

Anche questa ondata di maltempo sarà accompagnata da venti impetuosi che soffieranno sull’Italia per tutta la giornata di domani. Al Nord avremo il solito foehn, mentre sui versanti esteri delle Alpi nevicherà abbondantemente fino a quote bassissime, in modo particolare in Svizzera e Austria. Al Centro/Sud il vento provocherà forti mareggiate su tutte le coste esposte:

La tempesta insisterà per tutta la giornata di domani anzi, al Nord/Est e in alcune aree del Centro (arcipelago toscano), il vento sarà ancora più forte nel pomeriggio/sera:

