Allerta Meteo, nuova forte ondata di maltempo tra giovedì sera e venerdì: FOCUS sulle zone più colpite

Mentre il maltempo continua a colpire il Sud Italia con piogge e temporali in modo particolare nel basso Tirreno, tra Calabria e Sicilia, e nella Puglia centro/meridionale, con un brusco calo delle temperature che ha portato il primo freddo della stagione anche al Sud, le attenzioni sono rivolte al nuovo brusco peggioramento meteo in arrivo domani, giovedì 9 novembre. Sarà una perturbazione molto rapida, di circa 18-24 ore, ma altrettanto intensa.

Le piogge e i temporali inizieranno a colpire il Nord/Ovest, in modo particolare Piemonte e Liguria, già nella tarda mattinata di giovedì, estendendosi rapidamente a Sardegna settentrionale e alta Toscana. Nel pomeriggio avremo forti temporali su Sardegna, Corsica e Liguria, con fenomeni estremi sul Ponente tra Genova, Savona e Imperia. Forti piogge anche nel basso Piemonte, e fenomeni di maltempo in estensione a tutto il Nord e alle Regioni centrali tirreniche (Toscana, Umbria e Lazio).

Il maltempo si intensificherà nella sera-notte di giovedì, con temporali molto forti su Sardegna occidentale, Toscana, Lazio e Campania: tutta l’Italia tirrenica sarà investita da un’ondata temporalesca molto intensa, con oltre 50–60mm di pioggia nelle zone costiere della Toscana, che saranno le più colpite. La pioggia tornerà a cadere copiosa su tutto il Nord, con neve sulle Alpi oltre i 1.200/1.400 metri di altitudine, localmente abbondante tra Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto.

Venerdì 10 novembre al mattino avremo ancora forte maltempo nelle Regioni tirreniche, ma più spostato al Sud, e al Nord, ma più spostato a est. Quindi attenzione a Lazio e Campania, con forti nubifragi al risveglio su Napoli, Salerno e tutto l’arcipelago (oltre 60mm di pioggia), e in Friuli Venezia Giulia, con temporali molto intensi su Trieste e al confine con la Slovenia (anche qui oltre 60mm di pioggia). Il maltempo, inoltre, insisterà su gran parte del Paese con piogge anche sul resto del Centro e del Sud: le prime schiarite avanzeranno soltanto su Sardegna e Nord/Ovest (Piemonte e Liguria), dove il maltempo era iniziato 24 ore prima.

Nel corso della giornata di venerdì migliorerà gradualmente su tutto il Nord, ma persisteranno forti piogge e temporali sulle Regioni tirreniche: Toscana, Lazio, Campania e anche Calabria settentrionale. Ancora piogge nel pomeriggio-sera in Sardegna e, molto forti, nella sera-notte su Lazio e Campania.

Nel weekend ancora instabilità e maltempo, soprattutto al Sud, ma attenzione a cadere nelle bufale e fake news che corrono sul web soltanto per cavalcare il calendario che recita ormai metà novembre: la prossima settimana tornerà il caldo anomalo, al momento non c’è alcuna prospettiva d’inverno a medio e lungo termine. Il freddo rimane un miraggio in un autunno eccezionalmente caldo.

