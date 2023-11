Allerta Meteo, nuova ondata di maltempo: stavolta colpirà il Centro/Sud, allarme a Roma e Napoli

MeteoWeb

Una nuova ondata di maltempo colpirà l’Italia nei prossimi due giorni, tra martedì 7 e mercoledì 8 novembre. Stavolta i fenomeni più estremi colpiranno il Centro/Sud, che oggi vive una tregua di bel tempo con temperature in sensibile aumento. In Sicilia è ancora estate, ma fa caldo anche in Calabria, Puglia e lungo tutta la fascia Adriatica: la colonnina di mercurio infatti nelle ultime ore ha raggiunto +31°C a Siracusa, +29°C a Lentini e Noto, +28°C ad Augusta, +27°C a Francofonte e Mineo, +26°C a Caltagirone e Bronte, +25°C a Palermo, Catania, Reggio Calabria, Randazzo, Fasano e Sapri, +24°C a Bari, Messina, Pescara, Lecce, Brindisi, Ragusa, Trapani, Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, +23°C a Taranto, Cagliari, Foggia, Ancona, Rimini, Latina, Cosenza, Crotone, Positano, Barletta, Cassino e Lamezia Terme.

Domani, martedì 7 novembre, farà ancora più caldo: prosegue il trend anomalo già visto nel bimestre settembre-ottobre che è stato caldissimo, se anche novembre continuerà così questo sarà l’autunno di gran lunga più caldo della storia. Le temperature di domani saranno tipicamente estive in tutto il Centro/Sud e soprattutto in Calabria e in Sicilia, con picchi di +35°C nel sud/est dell’isola:

Proprio domani, un intenso fronte temporalesco proveniente dal Tirreno colpirà sin dalle prime ore del mattino la Sardegna e il Centro Italia, con particolare riferimento al Lazio. Avremo forti piogge su Roma, dov’è scattata l’allerta meteo, e su tutto il Lazio:

Nel pomeriggio-sera i forti temporali, sempre concentrati al Centro/Sud, si sposteranno sulla Campania colpendo duramente Napoli. Il maltempo interesserà anche Abruzzo e Molise. Attenzione a nuove precipitazioni al Nord/Est, tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con nevicate oltre i 1.400 metri di altitudine. Primi temporali anche nella Sicilia occidentale:

Dopodomani, mercoledì 8 novembre, il maltempo si sposterà al Sud con forti piogge e temporali su Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, particolarmente intensi su Puglia e Basilicata. Sarà una perturbazione molto lenta, quindi i fenomeni insisteranno a lungo nelle medesime aree provocando gravi ripercussioni sui territori. I contrasti termici tra il caldo pre-frontale proveniente dal nord Africa e il fresco in arrivo dall’Europa centrale, alimenteranno temporali molto violenti con tempeste di fulmini e grandine molto intensa. Massima attenzione.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: