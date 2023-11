Allerta Meteo Protezione Civile, temporali e venti forti al Centro: i dettagli

MeteoWeb

Il transito di una perturbazione atlantica e il suo successivo approfondimento tra le due isole maggiori determinerà, domani, una fase di maltempo sulle nostre regioni centrali, con fenomeni che tenderanno ad insistere sul medio Adriatico, accompagnati da un rinforzo della ventilazione a prevalente componente nord-orientale. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile, che ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse.

A partire dal mattino di domani, martedì 21 novembre, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche, Umbria, Abruzzo e precipitazioni sparse sul Lazio, specie sui settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti, è stata valutata, sempre per la giornata di domani, allerta gialla sull’intero territorio di Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e su settori di Toscana, Campania, Basilicata e Calabria.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 20 novembre 2023

Precipitazioni: isolate, anche a carattere di rovescio, su Liguria di Levante, Alta Toscana e settori costieri della Campania centro-meridionale e della Basilicata tirrenica, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile aumento al Centro-Sud peninsulare.

Venti: localmente forti occidentali sulla Sardegna settentrionale.

Mari: localmente molto mossi il Mar Ligure ed il Tirreno centrale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 21 novembre 2023

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Romagna, Marche, Toscana orientale e meridionale, Umbria, Lazio settentrionale e settori costieri di Abruzzo centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Appennino emiliano, resto di Toscana ed Abruzzo, su Lazio centrale ed orientale, Sardegna nord-occidentale, settori costieri tirrenici di Campania, Basilicata e Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori alpini del Triveneto, pianura emiliana, Liguria di Levante, Molise, Campania orientale, Lazio meridionale, Sardegna nord-orientale e sud-occidentale e sulla Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: valori serali in locale sensibile diminuzione al Centro.

Venti: forti occidentali sulla Sardegna, con rinforzi di burrasca sui settori settentrionali in rotazione dai quadranti settentrionali; forti a prevalente componente nord-orientale su Triveneto, Emilia-Romagna, Liguria, Appennino emiliano e Toscana; localmente forti occidentali sulla Sicilia occidentale e meridionali sulle aree ioniche.

Mari: tendenti a molto mossi tutti i mari, agitato il Mar di Sardegna.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 22 novembre 2023

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Romagna, Marche, Umbria orientale, Abruzzo costiero e Sardegna nord-orientale, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana orientale e meridionale e resto del Centro-Sud, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati, in particolare su Sicilia, Calabria, Salento, Campania meridionale, Basilicata tirrenica e ionica e su Umbria occidentale, Lazio orientale e Abruzzo occidentale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in sensibile diminuzione al Centro-Sud.

Venti: da forti a burrasca settentrionali su Triveneto, Emilia-Romagna, Sardegna, Toscana, Liguria, Marche, Umbria e Lazio settentrionale. Tendenti a forti settentrionali sul resto del Centro e sulla Campania.

Mari: molto mossi tutti i mari, agitati il Tirreno centrale ed il Mar di Sardegna.

