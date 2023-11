Allerta Meteo, domani inizia la nuova ondata di maltempo: evolverà in un pericolosissimo ciclone al Sud

MeteoWeb

Giornata interlocutoria oggi sull’Italia sotto il profilo meteorologico: temperature in aumento, ampie schiarite ma anche foschie, nubi basse e nebbie in pianura Padana e nelle Regioni tirreniche. In Calabria e Sicilia le temperature hanno già superato i +21/+22°C e nel primo pomeriggio avremo diffusi valori superiori ai +25°C, ma questa situazione durerà soltanto poche ore in quanto già domani – martedì 21 novembre – tornerà il maltempo a causa di un’irruzione fresca e perturbata proveniente dai Balcani.

Il maltempo di domani colpirà in modo particolare il Centro Italia, versante Adriatico, con fenomeni in intensificazione nel pomeriggio. I temporali più forti interesseranno Marche, Umbria e Abruzzo con temperature in calo e la prima neve sui rilievi dell’Appennino:

Tra dopodomani, mercoledì 22, e giovedì 23 novembre, il maltempo si sposterà al Sud concentrandosi in Puglia, Calabria e Sicilia: la perturbazione evolverà in un vero e proprio Ciclone Mediterraneo che si prospetta molto violento per l’estremo Sud, in modo particolare per la Sicilia, con il suo vortice ciclonico sul Canale di Sicilia. Proprio tra giovedì e venerdì questa tempesta rischia di provocare pesanti eventi alluvionali nel versante jonico di Calabria e Sicilia.

Situazione molto diversa al Nord, dove quella che inizia oggi sarà un’altra settimana mite, soleggiata e stabile senza precipitazioni degne di nota e con temperature superiori alla norma. Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

