Monte Ruang in eruzione in Indonesia: allerta elevata al massimo

MeteoWeb

Aumenta l’allerta per l’eruzione del Monte Ruang in Indonesia. Le autorità hanno alzato il livello di allerta al suo punto più alto dopo che oggi il vulcano ha ripetutamente eruttato, proiettando una colonna di fumo per oltre due chilometri verso il cielo e ha costretto centinaia di persone all’evacuazione. Il Monte Ruang, uno stratovulcano nella provincia del Nord Sulawesi, ha eruttato per la prima volta nella serata (locale) di ieri e altre quattro volte oggi, ha riferito l’agenzia vulcanologica indonesiana.

Il livello di allerta per il vulcano, che ha un picco di 725 metri sul livello del mare, è stato poi alzato in serata da tre a quattro, il livello più alto possibile nel sistema a quattro livelli. Allo stesso tempo, le autorità hanno anche ampliato la zona di esclusione da quattro chilometri a sei chilometri attorno al cratere.

Fulmini vulcanici durante l'eruzione del vulcano Ruang

Indonesia, eruzione del vulcano Ruang

Le immagini dell'eruzione del vulcano Ruang in Indonesia

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.