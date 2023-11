Allerta Meteo Roma, forte tempesta in arrivo: violenti temporali nella notte e martedì mattina

MeteoWeb

La nuova ondata di maltempo in arrivo sul Centro/Sud Italia colpirà in modo particolarmente violento Roma nelle prossime ore. La Capitale verrà investita dalle prime piogge nella tarda serata odierna, dopo le 23:30 quindi praticamente nella notte. Il maltempo si intensificherà proprio nella notte, ma i temporali più intensi arriveranno soltanto all’alba di domani, martedì 7 novembre, dopo le ore 07:00. I fenomeni più violenti si verificheranno in mattinata, tra le 08:00 e le 11:00, provocando gravi disagi nell’orario peggiore per gli spostamenti dei cittadini in un normale giorno feriale, scolastico e lavorativo.

Il maltempo proseguirà per tutto il giorno, ma dal primo pomeriggio le piogge si attenueranno. Sarà una giornata tipicamente autunnale, con temperatura massima ferma a +17°C ma mai sotto i +14°C anche in serata, quindi non farà particolarmente freddo. Anzi. Mercoledì 8 tornerà subito a splendere il sole con una temperatura massima a ridosso dei +20°C.

