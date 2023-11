Allerta Meteo nei Balcani: scatta l’allarme rosso in Slovenia, Croazia e Montenegro

MeteoWeb

La tempesta Ciaran sta flagellando gran parte dell’Europa con piogge torrenziali e venti fortissimi, dal Regno Unito alla Spagna, passando per l’Italia e i Balcani. Proprio su alcuni Paesi balcanici, è scattata l’allerta meteo rossa. L’Agenzia slovena per l’ambiente (Arso) ha emesso l’allerta meteo rossa su quasi tutta la Slovenia a causa delle forti piogge e raffiche di vento che sono previsti sul Paese dal tardo pomeriggio di oggi. Arso avverte della possibilità di forti acquazzoni con rovesci e temporali locali con la presenza di un forte vento. Questa sera e durante la notte il livello dei fiumi comincerà ad aumentare bruscamente, inizialmente nel nord-ovest, ma più tardi anche in altre parti della Slovenia. Il Servizio geologico nazionale ha avvertito che aumenterà anche il rischio di nuove frane e della riattivazione delle precedenti frane avvenute durante le devastanti alluvioni di agosto.

Anche nella vicina Croazia è scattato l’allarme meteo rosso. Gli esperti avvertono del pericolo di inondazioni e hanno invitato i cittadini ad evitare i viaggi non indispensabili. Alcune linee di traghetti che collegano le isole con l’entroterra sono state sospese. Infine, il sito web dell’Istituto di idrometeorologia e sismologia del Montenegro ha proclamato per domani l’allerta meteo rossa su tutto il Paese.