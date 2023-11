Allerta Meteo, la situazione si fa seria per la prossima settimana: rischio Ciclone Mediterraneo al Sud

MeteoWeb

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli per la prossima settimana sono davvero importanti sotto il profilo meteorologico: quello che fino a ieri sembrava poter essere il primo ciclone freddo della stagione, nelle ultime ore è diventato un potenziale Ciclone Mediterraneo meno freddo ma molto più violento in termini di maltempo. Le mappe sono impressionanti e, come possiamo vedere negli estratti a corredo dell’articolo riferiti alle ore 13:00 di giovedì 23 novembre, evidenziano il rischio di una grande tempesta posizionata nel Canale di Sicilia, tra la Sicilia, Malta, la Tunisia e la Libia.

Questo ciclone rischia di provocare maltempo molto violento al Sud, con potenzialità di pesanti alluvioni in Calabria e Sicilia, senza freddo intenso e quindi senza neve neanche in quota sui rilievi fatta eccezione per l’Etna dove comunque la quota della neve sarà ben superiore ai 2.000 metri di altitudine. Nei giorni immediatamente precedenti (martedì 21 e soprattutto mercoledì 22) al Nord e sulle Regioni Adriatiche arriverà un po’ di freddo, ma senza eccessi, con maltempo anche sulle Regioni del Centro ma moderato e qualche nevicata sul versante adriatico dell’Appennino centrale oltre i 1.100/1.200 metri di altitudine.

Lo scenario, tuttavia, è in continua evoluzione e monitoreremo attentamente i prossimi aggiornamenti con una costante attenzione ad evidenziare ogni dettaglio rilevante sul maltempo in arrivo, che si prospetta davvero molto violento almeno per le Regioni meridionali del nostro Paese.

